Aimen Lahmri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen Lahmri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimen Lahmri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimen Lahmri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimen Lahmri 28 Mayıs 1996 tarihinde Mascara şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimen Lahmri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Aimen Lahmri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aimen Lahmri'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aimen Lahmri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aimen Lahmri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 775 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aimen Lahmri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimen Lahmri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2017 yılında GC Mascara

1 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

Aimen Lahmri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimen Lahmri şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.