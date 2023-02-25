Aimen Mahious kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen Mahious Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimen Mahious adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimen Mahious Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimen Mahious 15 Eylül 1997 tarihinde Tahir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimen Mahious Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aimen Mahious, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aimen Mahious'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aimen Mahious Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aimen Mahious isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aimen Mahious Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimen Mahious futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Batna

1 Temmuz 2018 yılında USM Alger

23 Aralık 2018 yılında AS Aïn M'lila

30 Haziran 2019 yılında USM Alger

Aimen Mahious Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimen Mahious şuan USM Alger takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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