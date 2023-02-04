Aimen Moueffek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen Moueffek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimen Moueffek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimen Moueffek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimen Moueffek 9 Nisan 2001 tarihinde Vienne şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أيمن موفق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimen Moueffek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aimen Moueffek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aimen Moueffek'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aimen Moueffek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aimen.moueffek/

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Aimen Moueffek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aimen Moueffek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aimen Moueffek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimen Moueffek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

Aimen Moueffek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimen Moueffek şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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