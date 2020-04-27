Airbus: "On binlerce kişi işsiz kalabilir"

Avrupa havacılık sektörünün lideri Airbus, korona virüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarmaların olabileceğini bildirerek, "On binlerce kişi işsiz kalabilir" açıklamasında bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektörü, Avrupa havacılık sektörünün lideri Airbus'ı da vurdu. 135 bin çalışanı bulunan Airbus'tan yapılan açıklamada, "Daha derin iş kesintilerini de içerebilecek acil önlemler alınmadıkça, korona virüs salgınından şirket olarak kurtulamayacakları" uyarısında bulunulurken, şirketin sahip olduğu nakit paranın azaldığını aktardı. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarmaların yaşanabileceği belirtilerek, "On binlerce kişi işsiz kalabilir" ifadeleri kullanıldı.

Airbus CEO'su Guillaume Faury, geçtiğimiz cuma günü şirket personeline yazdığı mektupta, "Şirketin benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını nedeni ile durma noktasına geldiğini dolayısı ile beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini" söylemişti.

Airbus, korona virüs salgını nedeni ile Fransa'da bulunan 3 bine yakın çalışanının maaşlarını ödeyebilmek için Fransız hükümeti tarafından sağlanan ekonomik destek programından yararlanmaya başladı.

Kaynak: İHA