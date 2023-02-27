Airidas Mickevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Airidas Mickevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Airidas Mickevicius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Airidas Mickevicius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Airidas Mickevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Airidas Mickevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Airidas Mickevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Airidas Mickevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Airidas Mickevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Airidas Mickevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Airidas Mickevicius 7 Temmuz 1999 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Airidas Mickevičius şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Airidas Mickevicius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Airidas Mickevicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Airidas Mickevicius'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Airidas Mickevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Airidas Mickevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Airidas Mickevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Airidas Mickevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zalgiris

24 Şubat 2019 yılında Stumbras

27 Haziran 2019 yılında DFK Dainava

12 Ağustos 2020 yılında Kauno Zalgiris

31 Aralık 2020 yılında DFK Dainava

4 Ocak 2021 yılında Kauno Zalgiris

1 Şubat 2022 yılında DFK Dainava

Airidas Mickevicius kimdir

Airidas Mickevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Airidas Mickevicius şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Airidas Mickevicius nereli

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