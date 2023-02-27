Aironas Trakselis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aironas Trakselis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aironas Trakselis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aironas Trakselis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aironas Trakselis 25 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Aironas Trakšelis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aironas Trakselis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aironas Trakselis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aironas Trakselis'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aironas Trakselis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aironas Trakselis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aironas Trakselis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aironas Trakselis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında PFA

1 Mart 2021 yılında Panevezys B

18 Şubat 2022 yılında Panevezys

Aironas Trakselis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aironas Trakselis şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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