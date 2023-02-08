Airton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Airton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Airton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Airton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Airton 2 Şubat 1999 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Airton Moisés Santos Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Airton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARF Assessoria yapmaktadır. Airton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Airton'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Airton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Airton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Airton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Airton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2019 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2019 yılında Palmeiras U20

10 Ocak 2020 yılında Internacional

19 Ağu 2020 yılında Cruzeiro

23 Temmuz 2021 yılında Ceará SC

31 Aralık 2021 yılında Cruzeiro

16 Şubat 2022 yılında Atlético-GO

Airton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Airton şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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