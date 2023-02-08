Airton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Airton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Airton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Airton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Airton 29 Mayıs 1994 tarihinde São Marcos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Airton Moraes Michellon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Airton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Live Soccer yapmaktadır. Airton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Airton'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Airton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Airton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Airton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Airton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juventude

1 Temmuz 2015 yılında RB Salzburg

13 Ocak 2017 yılında Red Bull

16 Temmuz 2018 yılında Oeste FC-SP

30 Aralık 2018 yılında Red Bull

31 Aralık 2018 yılında RB Salzburg

18 Ocak 2019 yılında Pelotas-RS

16 Nisan 2019 yılında América-MG

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Airton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Airton şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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