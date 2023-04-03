Aissa Boudechicha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aissa Boudechicha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aissa Boudechicha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aissa Boudechicha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aissa Boudechicha 13 Nisan 2000 tarihinde Medjana şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aissa Boudechicha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aissa Boudechicha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 30 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Aissa Boudechicha'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aissa Boudechicha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aissa Boudechicha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aissa Boudechicha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aissa Boudechicha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

30 Ağustos 2019 yılında G. Bordeaux B

Aissa Boudechicha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aissa Boudechicha şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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