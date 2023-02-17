Aissa Saidane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aissa Saidane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aissa Saidane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aissa Saidane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aissa Saidane 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aissa Saidane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aissa Saidane, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aissa Saidane'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aissa Saidane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aissa Saidane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aissa Saidane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aissa Saidane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2021 yılında Olym. Charleroi

Aissa Saidane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aissa Saidane şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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