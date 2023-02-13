Aitor Bunuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Bunuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Bunuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Bunuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Bunuel 10 Şubat 1998 tarihinde Tafalla şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor Buñuel Redrado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Bunuel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Aitor Bunuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aitor Bunuel'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aitor Bunuel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aitorbr2/

Aitor Bunuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Bunuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aitor Bunuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Bunuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2017 yılında Osasuna

19 Ocak 2018 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2018 yılında Osasuna

17 Temmuz 2018 yılında Racing

15 Eylül 2020 yılında UD Almería

23 Ağu 2022 yılında CD Tenerife

Aitor Bunuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Bunuel şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aitor Bunuel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Osasuna (2006–2015)

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.