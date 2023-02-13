Aitor Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Cordoba 21 Mayıs 1995 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor Córdoba Querejeta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Cordoba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Aitor Cordoba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aitor Cordoba'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aitor Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Cordoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aitor Cordoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SD Leioa

1 Temmuz 2019 yılında Burgos CF

Aitor Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Cordoba şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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