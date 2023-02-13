Aitor Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aitor Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aitor Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aitor Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aitor Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Fernandez 3 Mayıs 1991 tarihinde Arrasate şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor Fernández Abarisketa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports and Management yapmaktadır. Aitor Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aitor Fernandez'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aitor Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aitorfernandez13/

Aitor Fernandezboyu ve yaşı kaç

Aitor Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aitor Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2008 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2010 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2012 yılında Barakaldo CF

27 Ocak 2013 yılında Bilbao Athletic

28 Ocak 2013 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2016 yılında CD Numancia

23 Temmuz 2018 yılında Levante

2 Temmuz 2022 yılında Osasuna

Aitor Fernandez kimdir

Aitor Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Fernandez şuan Osasuna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Aitor Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aitor Fernandez nereli

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