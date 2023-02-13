Aitor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Garcia 25 Mart 1994 tarihinde Gibraleón şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor García Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Aitor Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aitor Garcia'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aitor Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aitorgf.94/

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Aitor Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aitor Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Recr. Huelva B

23 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2014 yılında Recr. Huelva B

20 Ağu 2014 yılında CD Toledo

28 Ocak 2015 yılında UD Almería B

5 Ağu 2015 yılında Mérida AD

14 Temmuz 2016 yılında Cádiz CF

6 Ağu 2018 yılında R. Majadahonda

30 Ocak 2019 yılında Cádiz CF

31 Ocak 2019 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2019 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

Aitor Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Garcia şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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