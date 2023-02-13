Aitor Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Paredes 29 Nisan 2000 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor Paredes Casamichana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Paredes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Aitor Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Aitor Paredes'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aitor Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aitor Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında CD Basconia

1 Ağu 2020 yılında Bilbao Athletic

Aitor Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Paredes şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Aitor Paredes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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