Aitor Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aitor Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aitor Sanz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aitor Sanz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aitor Sanz 13 Eylül 1984 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aitor Sanz Martín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aitor Sanz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Aitor Sanz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Aitor Sanz'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aitor Sanz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aitor Sanz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aitor Sanz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aitor Sanz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında UD Sanse

1 Temmuz 2006 yılında Zamora CF

1 Temmuz 2008 yılında Real Unión

1 Temmuz 2010 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2013 yılında CD Tenerife

Aitor Sanz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aitor Sanz şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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