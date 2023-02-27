Aivars Emsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aivars Emsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aivars Emsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aivars Emsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aivars Emsis 1 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aivars Emsis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aivars Emsis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aivars Emsis'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aivars Emsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aivars Emsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aivars Emsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aivars Emsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2017 yılında FS Metta II

28 Mart 2018 yılında JDFS Alberts

1 Ocak 2019 yılında Jelgava

1 Temmuz 2019 yılında Spartaks

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ağustos 2020 yılında Bischofswerda

19 Şubat 2021 yılında Dziugas

9 Ocak 2022 yılında AO Kavala

11 Şubat 2022 yılında Dziugas

10 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Lavello

5 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Suduva

Aivars Emsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aivars Emsis şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aivars Emsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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