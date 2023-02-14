Aiyegun Tosin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiyegun Tosin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiyegun Tosin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiyegun Tosin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiyegun Tosin 26 Haziran 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Benin,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oluwatosin Aiyegun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiyegun Tosin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Aiyegun Tosin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Aiyegun Tosin'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aiyegun Tosin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aiyegun151

Aiyegun Tosin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aiyegun Tosin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aiyegun Tosin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiyegun Tosin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2017 yılında Ventspils

2 Eylül 2019 yılında FC Zürich

Aiyegun Tosin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiyegun Tosin şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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