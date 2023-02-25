Ajak Deu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajak Deu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajak Deu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajak Deu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajak Deu 2 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya,Southern Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajak Deu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascend Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ajak Deu'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajak Deu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ajakdeu/

Ajak Deu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajak Deu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajak Deu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajak Deu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Western United

Ajak Deu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajak Deu şuan Western United FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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