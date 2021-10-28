Ajan Provokatör ne demek, TDK'ya göre Ajan Provokatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ajan provokatör ne demek? Ajan provokatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ajan provokatör kelimesi. Peki ajan provokatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ajan provokatör nedir, ajan provokatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AJAN PROVOKATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ajan provokatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ajan provokatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kışkırtıcı ajan

