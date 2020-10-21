Ajax 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında Liverpool, Johan Cruijff Arena'da konuk olduğu Ajax'ı Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Ajax ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 1-0 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol ise 35. dakikada Tagliafico'dan (K.K) geldi.
Grubun 2. haftasında Liverpool - Midtjylland, Atalanta - Ajax karşılaşmaları oynanacak.