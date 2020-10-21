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  3. Ajax 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

Ajax 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında Liverpool, Johan Cruijff Arena'da konuk olduğu Ajax'ı Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ajax 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

 

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Ajax ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 1-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol ise 35. dakikada Tagliafico'dan (K.K) geldi.

Grubun 2. haftasında Liverpool - Midtjylland, Atalanta - Ajax karşılaşmaları oynanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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