Ajax 2-1 Lille |Yusuf Yazıcı attı ama yetmedi

Mili futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in Fransa'da konuk ettiği ve Ajax ile rövanş maçında karşı karşıya geldi

Ajax'ın stadyumu olan Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan mücadele Türkiye saati ile 20.55'te başladı ve maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetti.

Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta ev sahibi Ajax, 15.dakikada Tadic'in asistinde Davy Klaassen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 78. gösterdiğinde Lille'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, topu filelerle buluşturarak UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 7. golünü attı.

Ajax adına 88.dakikada Brian Brobbey'in asistinde sahneye çıkan David Neres, takımını 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla sona erince Ajax ilk maçı da 2-1 kazandığı için turu geçen taraf oldu.

YUSUF YAZICI TARİHE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı maçta attığı golle UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

Ajax- Lille maçının özetini izlemek için tıklayınız.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Goller: Klaassen (14'), Neres (88') Ajax ; Yazıcı (78') LOSC Lille

Ajax : Stekelenburg – Rensch, Timber, Martinez, Blind – Alvarez, Klaassen, Gravenberch – Antony (Brobbey, 55'), Tadic (c.), Neres (Idrissi, 88')

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Lille : Maignan (c.) – Çelik (Pied, 62'), Djalo, Botman, Bradaric – Ikoné (Araujo, 62'), Sanches, Xeka (Soumaré, 70'), Bamba (David, 62') – Yazıcı (Lihadji, 78'), Weah

Teknik Direktör: Christophe Galtier