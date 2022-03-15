Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ajax ile Benfica karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ajax – Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

AJAX – BENFİCA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax – Benfica Şampiyonlar Ligi maçı 15 Mart 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

AJAX – BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Ajax – Benfica Şampiyonlar Ligi maçı Exxen TV kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen TV internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.