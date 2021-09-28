UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunda ilk maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayan Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Birçok eksikle maça çıkacak olan siyah beyazlı ekip iyi bir sonuç alarak grupta avantaj sağlamayı planlıyor. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

AJAX - BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu mücadeleyi izlemek için Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen canlı yayın izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen'i izlemek için Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

Exxen şifreli bir platform olduğundan, maçı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linkten satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra maçı izleyebilirsiniz.