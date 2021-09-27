Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası gruptaki 2. maçı ile devam edecek. Bu kapsamda Ajax ile karşılaşacak olan siyah beyazlıların maçı için internette Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? soruları araştırılmaya başlandı. Cevaplar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi C Grubunda mücadele eden Beşiktaş, ilk maçında evinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlamış ve karşılaşmayı 1-2 kaybetmişti. İkinci maçına deplasmanda Ajax karşısında çıkacak olan temsilcimizin bu maçını takip etmek isteyenler ise internette Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... AJAX - BEŞİKTAŞ ŞAMPYİONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül 2021 Salı günün oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Temsilcimizin gruptaki ilk puanını almak için sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak. AJAX - BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ? Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen şifreli olduğundan, kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maç saatinde karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş KulübüŞampiyonlar ligi