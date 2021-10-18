Ajax - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Ajax - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hollanda temsilcisi Ajax ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Ajax - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar... AJAX - BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ajax - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak. AJAX - BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Ajax - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Borussia DortmundŞampiyonlar ligi