Ajax - Getafe özet izle | Ajax 2 - 1 Getafe maç özeti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları başladı. Rövanş maçında Hollanda takımı Ajax, Getafe'yi ağırladı. Dün akşam ekranlara gelen dev mücadelede maçın sonucunun 2-1 bitmesiyle ev sahibi Ajax sahadan galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Ajax, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında evinde Getafe'yi Danilo ve Carel Eiting'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Turun ilk ayağında Getafe'ye 2-0 mağlup olan Ajax bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. İşte Ajax - Getafe maç özeti...

Ajax - Getafe özet izle

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Ajax evinde Getafe ile karşılaştı.

TSİ 23.00'te başlayan ve Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçta Ajax rakibini Danilo ve Carel Eiting'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Turun ilk ayağında Getafe'ye 2-0 mağlup olan Ajax bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son 16 turuna yükselen Getafe'nin golü 5. dakikada Jaime Mata'dan geldi.