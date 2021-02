Ajax kalecisi Andre Onana, 12 ay futboldan men edildi!

Ajax'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, 12 ay futboldan men edildi. UEFA Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Ekim 2020 tarihinde alınan idrar örneğinde doping içeren bir madde olduğu bildirildi.

24 yaşındaki futbolcu ve kulüp bu kararla sarsılırken Onana hem milli takım hem de kulüpte 12 ay boyunca forma giyemeyecek.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana'ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax'ın bu kararı CAS'a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.

