Ajax -Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mili futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in Fransa'da konuk ettiği ve Ajax ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

AJAX -LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax ile Lille arasında oynanacak olan maç Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanacak. Mücadele saat 20.55'te başlayacak ve Bein Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek. Maçta İskoçya Futbol William Collum düdük çalacak.

İlk maçta Ajax deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.