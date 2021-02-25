Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Leicester City - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?T629 helikopter özellikleri neler? T629 insansız elektrikli helikopter nedir?Antalya'da 3 kadın, kuyumcuyu soydu 80 bin TL'lik altın çaldı!Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu iddia edilmişti: Musa Orhan davası 1 Haziran'a ertelendiMilan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta?Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! Görüntüler ortaya çıktı...Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!Yazın okul olacak mı 2021? Ziya Selçuk yanıtladı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ajax -Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax -Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Ajax, Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Ajax -Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax -Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mili futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in Fransa'da konuk ettiği ve Ajax ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

AJAX -LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax ile Lille arasında oynanacak olan maç Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanacak. Mücadele saat 20.55'te başlayacak ve Bein Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek. Maçta İskoçya Futbol William Collum düdük çalacak.

İlk maçta Ajax deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT