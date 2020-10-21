Avrupa'nın kulüp bazından en etkili turnuvası Şampiyonlar Ligi, tüm heyecanıyla birlikte geri döndü. Avrupa futbolunun birçok yıldız takımının mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk maçlar geçtiğimiz gece oynandı. Çarşamba günü fikstüründe ise yine birçok heyecanlı ve etkileyici mücadele bulunuyor. Ajax - Liverpool bu akşam karşı karşıya gelecek. Ajax ile Liverpool en son 1966/67 Şampiyon Kulüpler Kupası son 16 turunda eşleşmiş ve Hollanda ekibi rakibini elemeyi başarmıştı (toplam 7-3).

Peki, Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup D'de bulunan Ajax - Liverpool bu akşam Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de oynanacakken Alman hakem Felix Brych tarafından yönetilecek. Felix Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak Ajax - Liverpool maçı, beIN SPORTS HD 2

ekranlarından yayınlanacak.