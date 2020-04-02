Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'tan UEFA'ya ağır sözler!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hafta içerisinde koronavirüse ilişkin açıklamada bulunmuş ve Hollanda'da 1 Haziran'a kadar futbol maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.

Bu karardan 1 gün sonra UEFA, sezonun takvimini yeniden yapmış ve liglerin 30 Haziran'a kadar bitirilmesini istemişti. Fakat, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının boyutu sebebiyle yeni hedef ise 3 Ağustos'a kadar ligleri bitirmek olmuştu.

Overmars ise salgının geleceği bilinmezken maçları oynatmak konusunda hevesli olan UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.

Overmars, "Neden parayı, halk sağlığının önüne koyuyorlar. Gerçekten anlamıyorum. Federasyonun biraz daha bağımsız olmasını ve dik durmasını bekliyordum. Ancak, onlar da UEFA'nın arkasına saklanmayı seçtiler." ifadelerini kullandı.

OVERMARS'TAN AĞIR SÖZLER: "UEFA'YI DONALD TRUMP'A BENZETİYORUM"

TV'den gelecek yayın parasının boşa gitmemesi için bir çaba olduğunu dile getiren Overmars, "UEFA ile Hollanda Futbol Federasyonu'nu ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiyorum. O da ‘ekonomi, sağlıktan önemlidir’ diyordu. Günaydın beyler! Hollanda'da her gün 100'ün üzerinde insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

Marc Overmars, "Şu anda futbolu düşünmek ve oynamak tamamen sorumsuzluktur." diyerek sözlerini noktaladı