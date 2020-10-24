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  3. Ajax, zayıf rakibi Venlo'ya acımadı: 13 gol birden attı!

Ajax, zayıf rakibi Venlo'ya acımadı: 13 gol birden attı!

Ajax, lig tarihinde unutulmaz bir galibiyete imza attı. Hollanda Ligi'nde oynana tarihi mücadelede, Ajax rakibi Venlo'yu 13-0 mağlup etti.

Ajax, Hollanda Ligi tarihinde bir ilke imza attı. Eredevisie'nin en tecrübeli ve güçlü takımlarından birisi olan Ajax, rakibi VVV-Venlo'ya karşı rekora imza atarak 13-0 galip geldi. Maçın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Ajax'a, bu skor yetmedi ve ikinci 45 dakikada 9 gol daha kaydetti. 

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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