Ajax, Hollanda Ligi tarihinde bir ilke imza attı. Eredevisie'nin en tecrübeli ve güçlü takımlarından birisi olan Ajax, rakibi VVV-Venlo'ya karşı rekora imza atarak 13-0 galip geldi. Maçın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Ajax'a, bu skor yetmedi ve ikinci 45 dakikada 9 gol daha kaydetti.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.