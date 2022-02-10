Ajax'ta skandal üzerine skandal! Taciz iddialarından sonra bu kez tecavüz...

Geçtiğimiz haftalarda kulübün eski futbolcularından olan ve sportif direktörlük görevini yürüten Marc Overmars'ın, kadın personele uygunsuz mesajlar ortaya çıkmış ve Ajax kulübü adeta çalkalanmıştı. Overmars'ın istifasıyla son bulan o olayın ardından Hollanda ekibi bir skanldalla daha karşı karşıya kaldı. Kulübün rezerv takımında oynayan Donny Warmerdam, iddiaların ortasında kaldı.

"PARTİDE TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ"

Roddel Talk'taki gazeteci Dennis Schouten, programında yer verdiği haberde "Bana altı ay önce bir partide tecavüze uğradığını söyledi. Polise zaten bilgi verdi ve ayrıca suçlama hakkında bir rapor sunmak için mahkemeye celp talebinde bulundu" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Warmerdam, Ajax akademisinden yetişen bir futbolcu. Defansif orta saha mevkisinde görev alan futbolcu henüz A takım formasını giyemedi. Genç futbolcu B takımla 40 maçta görev aldı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Kulüpteki çalışan kadınlara taciz mesajı yolladığı ifade edilen, 2012 yazından bu yana Ajax'ta futbol direktörlüğü görevini yürüten Overmars, suçunu kabul ederek açıklamalarda bulunmuştu. Overmars "Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok" şeklinde konuştu.

Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!