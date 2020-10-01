Ajda Pekkan, Hakan Altun'la aşk yaşadığı haberini ti'ye aldı: Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza

Seren Serengil'in gündeme getirdiği Hakan Altun ile Ajda Pekkan'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Hakan Altun iddiaları yalanlamıştı. Altun'dan sonra Ajda Pekkan'da aşk iddialarını yalanladı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'a konuşan Ajda Pekkan çıkan haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!”

HAKAN ALTUN'UN AÇIKLAMASI

Hakan Altun, sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddialarına ilişkin olarak," Bugün bir magazin programında sayın Ajda Pekkan ve şahsımla ilgili yapılan haber tamamen asılsızdır. Ajda Hanım’la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır." dedi.

Altun şunları kaydetti:

"Yeni projemle ilgili gündeme gelmem gerekirken, böylesine aslı astarı olmayan bir dedikoduyla gündeme gelmek, beni ziyadesiyle üzmüştür. Ajda Pekkan gibi herkesin hayran olduğu bir sanatçıyla müzik camiasındaki dostluğumuz ve yapmayı planladığımız düet projemiz, bu asılsız haber nedeniyle zarar görmeyecektir. Her yazılana ve söylenene inanmamanız dileğiyle tüm kamuoyuna saygılarımı sunarım.”