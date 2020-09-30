Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Serengil, süperstar Ajda Pekkan'ın sarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başladığını söyledi. Serengil'in sözlerinin ardından Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor, sevgili mi? Ajda Pekkan kaç yaşında? Hakan Altun kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde....

AJDA PEKKAN İLE HAKAN ALTUN AŞK MI YAŞIYOR, SEVGİLİ Mİ?

Seren Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un yeni bir aşka yelken açtığını söyledi. Serengil, Bodrum'da yaşayan annesinin bir yakınından bu bilgiyi aldığını belirterek," Kadın, Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" diye konuştu. İkiliden bu açıklamaya yönelik bir cevap gelmezken magazin dünyası ve sosyal medya bu olayı konuşmayı sürdürüyor.

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

Diva lakabıyla anılan ünlü şarkıcı ve sinema sanatçısı Ajda Pekkan 12 Ocak 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir, 74 yaşındadır.

HAKAN ALTUN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir, 48 yaşında Altun, 184 cm boyundadır. Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur.

Öte yandan Hakan Altun, Ajda Pekkan ile bir hafta önce canlı performansta şarkı söylemişti. Altun bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. Çok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Sürpriz aşk ortaya çıktı: Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor