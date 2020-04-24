Ajda Pekkan, sosyal medyayı salladı!

Süperstar Ajda Pekkan (74), koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günlerde spor yapma alışkanlığını aksatmıyor. Ünlü şarkıcı, sağlıklı beslenmeye ve diyet yapmaya devam ediyor. Ajda Pekkan, Instagram hesabında spor yaparken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Süperstarın evinin bahçesinde spor yaparken çekildiği fotoğrafı dikkat çekti. Pekkan'ın fit vücudu, internet kullanıcıları tarafından oldukça dikkat çekti.

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPORUNUZU İHMAL ETMEYİN"

Disiplinli bir hayat sürdüren Süperstar, paylaşımına, "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın" notunu ekledi. Paylaşım ise kısa sürede, binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

"HİÇBİRİMİZ AJDA PEKKAN GİBİ HAVALI SPOR YAPAMAYIZ"

Ünlü gazeteci Onur Baştürk, Ajda Pekkan'ın pozlarına ilişkin yaptığı hikaye paylaşımında "Lakin hiçbirimiz bir Ajda Pekkan gibi havalı spor yapamayız. Kedi bile saygı duruşunda bulunmuş" ifadelerini kullandı.