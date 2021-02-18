Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"
Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdar'ın Tiktok canlı yayınında engelli kızı için manevi yardım isteyen bir anneye gösterdiği tavır sosyal medyada tepkilere neden oldu. Üslubu ve tavrıyla izleyicileri sinirlendiren Ajdar'ın o anları saniye saniye kameralara böyle yansıdı.
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18 Şubat 2021 Perşembe 16:15
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