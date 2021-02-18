Ajdar'dan sert tepki! Engelli kızı için yardım isteyen anneye ağzına geleni saydı

Bir döneme "Çikita Muz" adlı ironilk parçasıyla damga vuran şarkıcı Ajdar, yaptığı canlı yayında yardım isteğinde bulunan genç kadına sert tepkisi ve tavırlarıyla gündem oldu. İzleyicilerin eleştirisine kalan Ajdar, "Ben starım" sözleriyle sıyrılmaya çalıştı.

"YARDIM KURULUŞU DEĞİL BURASI"

Tiktok yanına katılan anne Ajdar aracılığıyla engelli kızı için yardım talebinde bulunmak istedi. Destek bekleyen anne aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Ajdar, "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DEVLETE HAVALE EDİYORUM"

Genç kadını sözleriyle rencide eden Ajdar sözlerine şu şekilde devam etti. "Ben zaten sanatçıyım. Ben kendi sıkıntılarımla başa çıkmak için uğraşıyorum. Senin kızın ve seni Allah'a sonra devlete havale ediyorum. Şu an devlet yetkilileri de bizi izliyorlar. Umarım seni görürler."

Genç kadını sözleriyle kırarak ve vermiş olduğu sert tepkisiyle dikkat çeken Ajdar, yayını izleyen takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.