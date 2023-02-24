Ajdin Avdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Avdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Avdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Avdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Avdic 24 Nisan 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Avdić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Avdic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Avdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdin Avdic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Avdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Avdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Avdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Avdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Ajdin Avdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Avdic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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