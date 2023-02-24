Ajdin Cickusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Cickusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Cickusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Cickusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Cickusic 20 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Čičkušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Cickusic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Cickusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ajdin Cickusic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Cickusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Cickusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Cickusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Cickusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

14 Mart 2019 yılında FK Buducnost

25 Şubat 2020 yılında FK Rad. Lukavac

Ajdin Cickusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Cickusic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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