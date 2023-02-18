Ajdin Dergic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Dergic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Dergic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Dergic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Dergic 11 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Dergic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Dergic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Ajdin Dergic'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ajdin Dergic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Dergic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Dergic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Dergic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Dergic şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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