Ajdin Drina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Drina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Drina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Drina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Drina 22 Mart 2004 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Drina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Drina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdin Drina'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Drina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Drina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ajdin Drina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Drina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sarajevo U17

26 Şubat 2021 yılında Velez U17

1 Temmuz 2021 yılında V. Mostar U19

12 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

30 Haziran 2023 yılında Velez Mostar

Ajdin Drina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Drina şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.