Ajdin Jusupovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Jusupovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Jusupovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Jusupovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Jusupovic 28 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Jusupović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Jusupovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Jusupovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ajdin Jusupovic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Jusupovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Jusupovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Jusupovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Jusupovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Radnik Hadzici

Ajdin Jusupovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Jusupovic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ajdin Jusupovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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