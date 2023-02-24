Ajdin Mujagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Mujagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Mujagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Mujagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Mujagic 3 Ocak 1998 tarihinde Tesanj şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Mujagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Mujagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ajdin Mujagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdin Mujagic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Mujagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Mujagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Mujagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Mujagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U19

9 Ağustos 2017 yılında Zeljeznicar

8 Mart 2018 yılında Travnik

20 Haziran 2018 yılında Zeljeznicar

13 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

9 Ocak 2019 yılında TOSK Tesanj

17 Temmuz 2019 yılında NK Pajde

24 Şubat 2020 yılında Igman Konjic

5 Şubat 2021 yılında TOSK Tesanj

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Ajdin Mujagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Mujagic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ajdin Mujagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

- Borac Jelah

Bosna-Hersek U17 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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