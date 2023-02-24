Ajdin Mujkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Mujkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Mujkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Mujkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Mujkic 25 Ekim 2003 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Mujkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Mujkic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Mujkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdin Mujkic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Mujkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Mujkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Mujkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Mujkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tuzla City U19

11 Mart 2021 yılında Sloboda T U19

26 Ağustos 2021 yılında Tuzla City U19

9 Ağustos 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Ajdin Mujkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Mujkic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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