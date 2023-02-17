Ajdin Mulalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Mulalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Mulalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Mulalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Mulalic 13 Eylül 1994 tarihinde Bužim şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Mulalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Mulalic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Mulalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ajdin Mulalic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Mulalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Mulalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Mulalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Mulalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2011 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Domzale

26 Ocak 2015 yılında Zarica Kranj

31 Aralık 2015 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

26 Ocak 2017 yılında ND Ilirija

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

Ajdin Mulalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Mulalic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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