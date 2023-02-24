Ajdin Nukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Nukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Nukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Nukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Nukic 26 Kasım 1997 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Nukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Nukic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Nukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ajdin Nukic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Nukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Nukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Nukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Nukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

Ajdin Nukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Nukic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ajdin Nukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 26 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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