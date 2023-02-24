Ajdin Redzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Redzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Redzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Redzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Redzic 25 Ocak 1997 tarihinde Bihac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ajdin Redžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Redzic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ajdin Redzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdin Redzic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Redzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajdin Redzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Redzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Redzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2015 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2015 yılında FK Krupa

31 Temmuz 2015 yılında B. Banja Luka

1 Haziran 2016 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

2 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Ajdin Redzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Redzic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ajdin Redzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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