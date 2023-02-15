Ajdin Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajdin Zeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajdin Zeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajdin Zeljkovic 26 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajdin Zeljkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Ajdin Zeljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ajdin Zeljkovic'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ajdin Zeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ajdin Zeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajdin Zeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajdin Zeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gunnilse

20 Mart 2017 yılında GAIS

12 Nisan 2018 yılında Ljungskile

30 Kasım 2018 yılında GAIS

16 Mart 2019 yılında IK Oddevold

28 Temmuz 2019 yılında Lindome GIF

11 Ocak 2021 yılında Örgryte

15 Temmuz 2022 yılında Värnamo

Ajdin Zeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajdin Zeljkovic şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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