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  3. AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan "Can Dostlar Yaşasın" isimli sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla sürüyor.

AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan "Can Dostlar Yaşasın" isimli sosyal sorumluluk projesi, başarıyla devam ettiriliyor.

Özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde mama sıkıntısı yaşayan kedi ve köpekler, hayata geçirilen proje sayesinde gıdaya ulaşmakta zorlanmıyor.

VATANDAŞLAR PROJE KONSUNDA BİLGİLENDİRİLİYOR

İlçenin kritik noktalarında oluşturulan beslenme noktalarındaki mama kapları AK Parti Edremit Gençlik Kolları Yöneticileri tarafından periyodik olarak kontrol ediliyor. Gençler, kapların bakım onarım ve temizliklerini yaparken, mama takviyesi yaptıktan sonra, hayvan sever vatandaşları da proje ile ilgili bilgilendiriyor.

Projenin başarıyla devam ettirildiğini ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Can Dostlar Yaşasın" projemiz önem arz ediyor. Bu projemizin başlangıcından, bu güne kadar gelinen noktaya kadar gençlik kollarımızın katkıları çok büyüktür. Tüm AK Gençler, projemizi sahipleniyor ve beslenme noktalarını periyodik olarak kontrol ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

AK Gençler "Can Dostlar Yaşasın" projesine başarıyla devam ediyor

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